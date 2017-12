Petru składa noworoczne życzenia. "Zjednoczeni możemy wygrać te wybory"

– Przyszły rok zdecyduje o kształcie naszej demokracji na wiele lat. To nasze być albo nie być. Przed nami pierwsze z serii wyborów - wybory samorządowe, a samorząd to fundament polskiej demokracji. Nie możemy pozwolić, by władza samorządowa wpadła w ręce jednej opcji politycznej – mówi Petru.

Apeluje też, aby w przyszłym roku "wszyscy razem, ponad podziałami i urazami, potrafili stanąć na wysokości zadania". – Do tego potrzebna jest współpraca i wspólne działania. Będę działał na rzecz budowy takiej wspólnoty. Deklaruję chęć i zamiar współpracy otwartej na różne środowiska polityczne, bo dzisiaj więcej nas łączy niż dzieli. Zjednoczeni możemy wygrać te wybory – przekonuje były szef Nowoczesnej.

Polityk będzie namawiał do współpracy wszystkich Polaków, szczególnie tych, którzy "wciąż sceptycznie myślą o takim rozwiązaniu". – Rozliczy nas historia i przyszłe pokolenia. My nie mamy już czasu. Podzieleni - przegramy, a działając wspólnie - zwyciężymy. Jeszcze raz, nam wszystkim, życzę szczęśliwego Nowego Roku – kończy Petru.