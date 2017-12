Palikot rezygnuje z polityki. "Powinienem odejść"

Palikot to były prominentny polityk PO, który zasłynął ze skandalicznych happeningów i wypowiedzi. Na jednej z konferencji prasowych przemawiał, mając w ręku silikonowego penisa, zaś innym razem obraził prezydenta Lecha Kaczyńskiego nazywając go "chamem".

W październiku 2010 roku, Janusz Palikot postanowił odejść z PO. Wkrótce założył nową partię – Ruch Palikota. W 2011 roku z powodzeniem kandydował do Sejmu, a w 2013 roku powołał do życia koalicję Europa Plus, która jednak nie przekroczyła 5-procentowego progu wyborczego w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W 2014 roku Janusz Palikot został kandydatem Twojego Ruchu na Prezydenta RP. Wraz z upływem czasu miał coraz mniejszy wpływ na polską politykę, a jego kolejne inicjatywy okazywały się fiaskiem. Po przegranych wyborach parlamentarnych w 2015 roku, zaprzestał występowania w mediach, ograniczając wypowiedzi jedynie do aktywności internetowej.

Teraz Palikot ogłosił, że podjął decyzję, aby ostatecznie rozstać się z polityką. "Wiem, że wielu oczekuje mojego powrotu. Nieustannie o tym słyszę. Film z moją przepowiednią o rządach PiS bije rekordy popularności, a jednak powinienem odejść. Zakładam nawet, że ta decyzja najbardziej zmartwi zwolenników PiS-u, ale trudno. Odchodzę (chociaż boli mnie sytuacja w kraju), aby ktoś nowy odegrał właściwą rolę. Jest to możliwe, choć trudne, ale właśnie odpowiedzialność za kraj każe mi tak postąpić" - napisał.