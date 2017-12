Lech Wałęsa składa życzenia noworoczne: Mądrości, która wyzwoli siłę decyzji o Zjednoczeniu Opozycji

Życzenia noworoczne złożył też Ryszard Petru. Były lider Nowoczesnej podkreślił wagę wyborów samorządowych i apeluje o współpracę. – Przyszły rok zdecyduje o kształcie naszej demokracji na wiele lat. To nasze być albo nie być. Przed nami pierwsze z serii wyborów - wybory samorządowe, a samorząd to fundament polskiej demokracji. Nie możemy pozwolić, by władza samorządowa wpadła w ręce jednej opcji politycznej – mówi Petru.

