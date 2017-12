Prof. Zybertowicz: Relacje prezydenta i szefa MON są trudne. Nie ma chemii

Prof. Zybertowicz tłumaczył, że prezydent jest co prawda zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale nie posiada instrumentów, żeby to zwierzchnictwo mogło być realizowane. Jak dodał, to właśnie szef MON ma odpowiednie instrumenty. – Jeśli konstytucyjna niespójność napotyka na sytuację, kiedy między dwoma wybitnymi politykami nie ma chemii, to powstają pola sporów – stwierdził.

W tym samym programie poseł PiS Jacek Sasin apelował, żeby nie sprowadzać kwestii relacji prezydenta z Antonim Macierewiczem "do lubienia lub nielubienia się między dwoma politykami". – Nie wszyscy w polityce musimy się kochać, lubić, natomiast musimy współpracować. Tak też jest w przypadku pana prezydenta i pana ministra Macierewicza – dodał.