"Każdy ma prawo do życia". Biskupi poparli projekt "Zatrzymaj aborcję"

„Zarówno wierzący jak i niewierzący są wezwani do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie może być miejsca na zabijanie innych, a szczególnie niepełnosprawnych i chorych dzieci! To nie jest kwestia tylko światopoglądu czy religii, ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia” – piszą przedstawiciele Kościoła w Słowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kochaj, nie zabijaj!”.

– Ochrona życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest prawem i obowiązkiem Kościoła. Każdy ma prawo do życia, i to prawo mają także najsłabsi - przekonywał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Duchowny zapewnił, że Kościół będzie wspierał projektowi ustawy antyaborcyjnej, który trafił do Sejmu. Rzeczony projekt znosi tzw. aborcję eugeniczną, która polega na przerywaniu ciąży, gdy dziecko cierpi na ciężkie, nieodwracalne choroby.

Polscy biskupi poparli projekt, traktując go jako wstęp do pełnej ochrony życia.

– Kościół popiera ten projekt, ponieważ dąży on do tego, aby z trzech przesłanek, które w obecnym prawie pozwalają na zabicie dziecka, usunąć przynajmniej przesłankę eugeniczną, która umożliwia zabicie dziecka ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby - mówił.

– W ostatnim apelu prezydium Konferencji Episkopatu Polski daliśmy pełne poparcie dla tej inicjatywy i jednocześnie skierowaliśmy prośbę do parlamentu, żeby stanął na wysokości zadania – zapewnił.

Abp Jędraszewski podkreślił, że inicjatywa cieszy szerokim poparciem Polaków.

– Pod projektem zebrano ponad 830 tys. podpisów - najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych akcji antyaborcyjnych. Bardzo się z tego cieszę, bo to dowodzi, iż - pomimo globalnych tendencji - Polska pragnie ochrony życia najsłabszych- zauważył hierarcha – mówił.