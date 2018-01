Orędzie noworoczne prezydenta. "Kolejny rok dobrych zmian"

– Trwa wzrost gospodarczy, którego efekty odczuwają dziś miliony polskich rodzin. Nasze bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne opiera się na mocnych podstawach – twierdził prezydent.

Andrzej Duda nawiązał w swoim orędziu do zbliżających się obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

– Podczas obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomnimy i godnie uczcimy wszystkich, którzy zasłużyli się dla naszej wolności. Tych najbardziej znanych i tych, o których dzisiaj pamięta już niewielu. To okazja, byśmy na nowo odkryli wielkość przeszłych pokoleń – zapewniał.

Andrzej Duda nawiązał również do zaproponowanej przez siebie debaty konstytucyjnej

– Będzie to również czas namysłu nad tym, jaką Polskę chcemy zostawić dzieciom i wnukom. Razem zadecydujmy o tym, jaka ma być nowa konstytucja na nowe, nadchodzące czasy – przekonywał.

– Niech ten nowy rok będzie pomyślmy dla naszej Ojczyzny, rodzin, każdego z nas. Uczyńmy go rokiem narodowej dumy i poczucia obywatelskiej wspólnoty. Życzę, by rok 2018 przyniósł rodzinne szczęście, pokój i dostatek – oraz spełnienie wszelkich planów i marzeń. Do siego roku! – zakończył prezydent swoje przemówienie.

