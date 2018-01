Patryk Jaki "alarmuje": Przepuśćcie Szczerbę do WC!

Wiceminister Jaki „zaalarmował” wszystkim uczestników sylwestrowej zabawy, aby uważali na potrzeby fizjologiczne posła Szczerby. Jaki napisał, że w związku z wydawanymi nowymi legitymacjami poselskimi, dokument posła Szczerby będzie nieważny, przez co może utknąć w kolejce do łazienki. „Kto zobaczy posła Szczerbę - nich puści go do WC przodem” – zaapelował na Twitterze.

„RT bo ważny komunikat! Prośba do imprezowiczów na sylwestra: w 2018 roku dają nowe legitymacje poselskie. Więc kto zobaczy posła Szczerbe - nich puści go do WC przodem. Jego legitymacja będzie nieaktualna” – napisał wiceminister sprawiedliwości. „Apel”Jakiego jest oczywiście nawiązaniem do słynnej „afery toaletowej”, gdy poseł Szczerba miał się wepchnąć przed kolejkę do toalety, a następnie wytrącić telefon dziennikarzowi, który zwrócił posłowi uwagę, że się niewłaściwie zachowuje. "Pan Poseł podchodzi do mnie i zamaszystym gestem, wyćwiczonym zapewne w Sejmie, wytrąca mi telefon z ręki. Telefon ląduje na podłodze. Podnoszę go i podążam za Panem Posłem próbując mu objaśnić niewłaściwość tego postępku. Pan Poseł pyta kim jestem, robi zdjęcie mojego identyfikatora i stwierdza, że mnie zapamięta – pisał Zasuń. Mimo, że od „afery” minęły już prawie 4 miesiące, to – jak widać – wciąż pozostaje żywa w pamięci.