Skandaliczne życzenia dziennikarza Superstacji. "Żeby banda tych p*******nych zj***w..."

Przypomnijmy, że to nie pierwsze skandaliczne zachowanie Jakuba Wątłego w Superstacji. W lutym ub. roku, w swoim programie „Krzywe zwierciadło”, w chamski sposób obraził dziennikarzy TVP. – Co pan myśli o tych brudnych, śmierdzących, gnidach, które nazywają się dziennikarzami, a firmują ten rynsztok w telewizji publicznej? – pytał wówczas. Stacja telewizyjna odcięła się od tych słów twierdząc, że są to prywatne poglądy dziennikarza, a nie Superstacji.

100 tys. zł kary dla Superstacji za słowa Wątłego o „śmierdzących gnidach”

Wygląda na to, że stacja będzie musiała po raz kolejny zabrać głos ws. Wątłego. Chociaż dziennikarz promował kolejny sezon swojego programu, to przy okazji złożył skandaliczne "życzenia noworoczne". – Jako że rzeźbimy w przestrzeni publicznej zwanej polityką, wypada Państwu życzyć, żeby banda tych pi******nych zj***w, w du*ę jeb***ch skur*****ów wreszcie się od was odjeb**a raz na zawsze., bo ku**a przyjdziemy i skopiemy wam du*y – krzyczał Wątły.