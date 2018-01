Kolejne biura poselskie PiS zniszczone przez wandali. "Mam nadzieję, że sprawcy zostaną ukarani"

Rzecznik prasowy warszawskiej dzielnicy Praga-Południe poinformował, że nieznani sprawcy zakleili drzwi do biura poselskiego Pawła Lisieckiego (PiS) i europosła prof. Zdzisława Krasnodębskiego (PiS). Konieczne było wywiercenie zamków. To kolejny akt wandalizmu w stosunku do biura poselskiego PiS. Zniszczone zostało także biuro poselskie Łukasza Schreibera z PiS w mieście Nakło nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie).

Przypomnijmy, że w grudniu ub. roku miała miejsce próba podpalenia biura poselskiego Beaty Kempy. Wcześniej biuro poselskie Andrzeja Melaka zostało zalane farbą przez wandali, zaś w Szczecinie bandyci zaatakowali biuro posła Prawa i Sprawiedliwości Leszka Dobrzyńskiego. Sprawca namalował na drzwiach biura Leszka Dobrzyńskiego symbol Polski Walczącej. W styczniu ub. roku farbą zalano w Szczecinie biuro Joachima Brudzińskiego. Z kolei w październiku w Toruniu do biura poselskiego Anny Sobeckiej wtargnął agresywny mężczyzna, który krzyczał "ja zrobię z wami wszystkimi porządek". "Nowy Rok ale niestety stare praktyki sympatyków Totalnej Opozycji. Kolejne już biuro poselskie Posła do PE Kosmy Złotowskiego i moje zaatakowane. Po Bydgoszczy teraz Nakło nad Notecią" – napisał z kolei Łukasz Schreiber z PiS. Poseł dołączył zdjęcia, na których widać, jak zniszczono jego biuro poselskie.