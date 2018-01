Błaszczak o atakach na biura PiS: Ma to związek z dzisiejszą opozycją

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak powiedział, że będzie rozmawiał z Komendantem Głównym Policji na temat aktów wandalizmów wobec biur posłów PiS. Mariusz Błaszczak mówił w "Salonie politycznym Trójki", że ataki mają związek z zachowaniem polityków opozycji. – To jest ważne, żeby parlamentarzyści zgłaszali takie sprawy – powiedział.

Błaszczak stwierdził, że "policja panuje nad bezpieczeństwem i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim". – Sprawca ataku na biuro Beaty Kempy jest już w rękach policji. Mam nadzieje, że zostanie surowo ukarany. Niestety takich incydentów jest ostatnio bardzo dużo – mówił.

Rekonstrukcja rządu?

Mariusz Błaszczak odniósł się także do kwestii rekonstrukcji rządu. Szef MSWiA nie chciał ujawniać szczegółów, poniewa powie o nich premier Mateusz Morawiecki po święcie Trzech Króli. – Nikt z nas nie jest przypisany do swojego stanowiska. To wszystko zależy od oceny działalności, od oceny tego kto spośród polityków PiS albo mówiąc szerszej obozu Zjednoczonej Prawicy jest najbardziej kompetentny – stwierdził szef MSWiA.