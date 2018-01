Nieznany sprawca odkręcił śruby w kołach samochodu senatora PiS

Do zdarzenia doszło w Wieliczce pod Krakowem. Jak ustalił portal wPolityce.pl, policja bada już sprawę. – Z nieoficjalnych informacji wynika także, że poluzowano śruby nie tylko w samochodzie senatora, ale także w autach członków jego rodziny – podaje portal.

Wczoraj nieznani sprawcy zakleili drzwi do biura poselskiego Pawła Lisieckiego (PiS) i europosła prof. Zdzisława Krasnodębskiego (PiS). Konieczne było wywiercenie zamków. To kolejny akt wandalizmu w stosunku do biura poselskiego PiS. Zniszczone zostało także biuro poselskie Łukasza Schreibera z PiS w mieście Nakło nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie).