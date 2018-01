Ustawy sądowe opublikowane w Dzienniku Ustaw

Ustawa o Sądzie Najwyższym wejdzie w życie po trzech miesiącach, natomiast ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa po 14 dniu. Wyjątek to m.in. artykuł który mówi o tym, że marszałek Sejmu obwieszcza o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wejścia w życie przepisu – ten razem z kilkoma innymi wejdzie w życie już jutro – podano w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Pakiet ustaw sądowniczych

Prezydent podpisał ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym 21 grudnia. Ustawa o KRS wprowadza zmiany o charakterze ustrojowo-organizacyjnym i zmienia sposób wyboru członków Rady. Prawo wyłaniania kandydatów zostaje przyznane obywatelom. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata, obok grupy co najmniej 2 tys. obywateli będzie grupa co najmniej 25 sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku.

Zgodnie z ustawą, ostatecznego wyboru spośród zgłoszonych do KRS kandydatów dokonywać będzie Sejm kwalifikowaną większością 3/5 głosów, tak, aby członkowie organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów byli wyłaniani nie tylko przez większość parlamentarną, ale również przez pozostałe ugrupowania.

Sejm wybierze członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję, większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Pod głosowanie przedstawiona zostanie lista kandydatów przyjęta przez właściwą komisję sejmową. Jeżeli zawarcie porozumienia pomiędzy reprezentowanymi w Sejmie ugrupowaniami politycznymi okaże się niemożliwe – i nie nastąpi wybór kwalifikowaną większością 3/5 – ustawa zakłada możliwość wyboru członków KRS bezwzględną większością głosów.

Z kolei ustawa o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. przechodzenie w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 lat (z możliwością przedłużenia przez prezydenta), utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników (do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych) oraz badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów.

Ustawę o ustroju sądów powszechnych prezydent Andrzej Duda podpisał w lipcu.