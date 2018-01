Nowa Konstytucja w 2021 roku? Mucha o Ustawie Zasadniczej

– Prezydent podkreśla, że ma to być Konstytucja obywatelska, a nie napisana bez udziału Narodu, tylko w gabinetach polityków. Dlatego koniecznie są szerokie konsultacje społeczne, które aktualnie prowadzimy, i potrwają one do wiosny – powiedział Mucha.

Minister zapytany o to, jak mogą wyglądać pytania w referendum odpowiedział: "Czy jesteś za zmianą Konstytucji, czy też jesteś za utrzymaniem obecnej Konstytucji? Czy jesteś za takim czy innym systemem, jeśli chodzi o model władzy wykonawczej, gdyż chodzi o to, aby ta władza była efektywnie sprawowana".

Jeśli chodzi o termin nowej Konstytucji, Paweł Mucha wskazał 2021 rok. Wtedy to przypada 100-lecie Konstytucji marcowej.