Orbán dziękuje Polakom za pomoc w ochronie granic. Morawiecki zaprasza go do Warszawy

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą do Budapeszcie. Energetyka, klimat, migracja i bezpieczeństwo, a także przyszłość UE – to niektóre z tematów rozmowy Morawieckiego z Orbanem. Po południu zaplanowano też spotkanie Mateusza Morawieckiego z prezydentem Węgier Janosem Aderem. W podróży premierowi towarzyszy m.in. szef MSZ Witold Waszczykowski oraz wiceszef tego resortu Konrad Szymański.

Co łączy Budapeszt z Warszawą

Na początku wspólnej konferencji prasowej premiera Węgier i premiera Polski, Viktor Orbán podziękował za wizytę Mateusza Morawieckiego oraz określił rozmowy jako bardzo dobre.

– 2018 roku jest ważny dla Europy – mówił premier Węgier, tłumacząc, że ostatni okres pokazał słabości, ale też silne strony polityki europejskiej. – Ostatni czas pokazał co dobrze funkcjonuje, a co nie funkcjonuje (...) na przykład polityka imigracyjna Unii Europejskiej. Nie tylko nie funkcjonuje, ale też przyniosła fiasko i o tym też mówiliśmy – dodał Viktor Orbán.

Premier Węgier podkreślił też znaczenie rozwijania siły państw europejskich, co jego zdaniem powoduje wzmocnienie całej Unii Europejskiej.

Viktor Orbán przyjedzie do Warszawy?

– Ciesząc się tak bardzo, że mogę odbyć pierwszą wizytę jako premier zagraniczną właśnie tutaj, w Budapeszcie, na Węgrzech i ciesząc się z tego, że z tego wspaniałego przyjęcia przez niezłomny, braterski naród węgierski, chciałbym podkreślić, że mamy bardzo spójne i wspólne patrzenie na bieżące problemy – tłumaczył Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej.

Polski premier poinformował też, że rozmowy dotyczyły m.in. tematu współpracy w wymiarze wyszehradzkim. – Dla nas jest to bardzo ważny wymiar. Grupa Wyszehradzka jest kluczową częścią Europy Środkowo-Wschodniej i UE która daje UE solidny wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo, również stabilność polityczną i mocno proeuropejską postawę jednocześnie. To bardzo ważne i wartościowe dla całej UE w dobie kiedy dzieje siębardzo wiele różnych tematów i wydarzeń, które stawiają spójność, spoistość UE pod znakiem zapytania. My jej nie stawiamy pod znakiem zapytania. Wierzymy w Europę, wartości europejskie, chcemy je razem budować – dodał Morawiecki.

Wśród omawianych tematów polski polityk wymienił też kwestię związane z transportem, energetyką, podejściem do migracji i uchodźców. –Przede wszystkim suwerenne państwa muszą mieć prawo do decydowania o tym kogo przyjmują, kogo nie. Podkreśliłem na Radzie Europejskiej, dzisiaj też mogę o tym powiedzieć, że kraje Europy Środkowej robią bardzo dużo dla migracji, złagodzenia napięć na wschodniej flance UE. Jest przecież wojna Rosji z Ukrainą, mamy wielu uchodźców i migrantów z Czeczeni i w sposób widoczny, zauważalny przyczyniamy się w ten sposób także do złagodzenia tych napięć w obszarze migracyjnym – dodał Morawiecki, odnosząc się do kwestii uchodźców.

Polski premier poinformował też, że zaprosił Orbán na stulecie obchodów naszej niepodległości.