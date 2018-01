Zatrzymano bezdomną, która włamywała się do wynajmowanych apartamentów

Kobieta została zatrzymana 31 grudnia. Około godz. 16, dyżurny krakowskiej Policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do apartamentu na Kazimierzu. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zatrzymali 55-letnią kobietę, która miała włamać się do tego lokalu i pozabierać ubrania należące do turystów wynajmujących mieszkanie. Przyłapana przez osoby wynajmujące mieszkanie podawała się za sprzątaczkę - podaje policja.

Jak ustalili funkcjonariusze, analizując sposób działania sprawczyni ustalono, że za włamaniem do innego apartamentu, dokonanym kilka dni wcześniej, również musi stać ta sama osoba.

55-latka usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem (art.279 KK), za co grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 2 miesiące.

Wszystko wskazuje na to, że z włamań do apartamentów na wynajem kobieta uczyniła sobie sposób na życie i nie wiadomo, czy dwa wspomniane przypadki to jedyne włamania za jakie jest odpowiedzialna. Policja bada sprawę.