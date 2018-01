Myrcha pokazał zniszczoną tablicę biura posłów PO. "Winię za to PiS"

Myrcha zamieścił w sieci zdjęcie zamalowanej farbą tablicy biura poselskiego PO – swojego oraz posłów Tomasza Lenza, Antoniego Mężydło. "Nasze biuro poselskie we Włocławku było przedmiotem ataków nie jeden raz. Każdorazowo te same zniszczenia. Panie ministrze Błaszczak, winię za to PiS i waszą pełną nienawiści politykę. Rachunek za nową tablicę chyba tym razem wyślę na Nowogrodzką" – napisał polityk.

W sylwestrową noc w Nakle nad Notecią doszło do ataku na biuro poselskie polityków PiS – Łukasza Schreibera i europosła Kosmy Złotowskiego. Ktoś umieścił tam napisy "macie krew na rękach przez was zginał Piotr Szczęsny" oraz "konstytucja". Z kolei w Warszawie nieznani sprawcy zakleili drzwi do biura poselskiego Pawła Lisieckiego (PiS) i eurodeputowanego tej partii prof. Zdzisława Krasnodębskiego.

W grudniu w Sycowie na Dolnym Śląsku podpalono biuro poselskie Beaty Kempy, ówczesnej szefowej KPRM. Podejrzany Sebastian K. został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut o charakterze terrorystycznym. Grozi mu do 20 lat więzienia. Podczas zatrzymania mężczyzna miał krzyczeć, że nienawidzi PiS.