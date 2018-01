Spotkanie Radziwiłła z rezydentami prawdopodobnie w piątek

Zgodnie z zapowiedzią, minister Radziwiłł umówił się z na spotkanie z rezydentami, aby omówić trwający od zeszłego roku kryzys w służbie zdrowia. Jak potwierdził na antenie Polsat News, szczegółowe rozmowy odbędą się pojutrze.

– Żeby lekarzy było więcej, to kształcimy tych lekarzy coraz więcej, a po drugie ewentualnie chcemy trochę poluzować przepisy dot. cudzoziemców którzy chcą do Polski przyjeżdżać i podejmować pracę w zawodzie lekarza – mówił minister. – A poza tym jeśli chodzi o lekarzy którzy pracują w Polsce, to podwyższamy im wynagrodzenia. To jest taki bezpośredni wpływ na atrakcyjność ich pracy, niezależnie od tego że służba zdrowia jest w coraz lepszej kondycji finansowej i to tworzy bezpieczniejsze otoczenie dla lekarzy – tłumaczył dalej minister.