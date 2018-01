Nie żyje Tomasz Sarnecki, autor słynnego plakatu wyborczego "Solidarności"

Informację o jego śmierci przekazała za pośrednictwem Facebooka żona artysty Monika Sarnecka: "Mój ukochany mąż odszedł wczoraj wieczorem do Pana... już nic go nie boli... dziękuję wszystkim za oddaną krew i płytki... dziękuję za wszystkie słowa i czyny wsparcia... msza święta żałobna odprawiona zostanie 11 stycznia (czwartek) o godz. 12.00 w kościele pw. Oblubieńca NMP Sióstr Wizytek ul. Krakowskie Przedmieście 34, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz w Pruszkowie-Żbikowie".

Zmarł Tomasz Sarnecki był grafikiem, który w 1989 roku - jeszcze jako student Akademii Sztuk Pięknych - zmienił plakat Mariana Stachurskiego z roku 1959 do filmu "W samo południe" z Garym Cooperem w plakat wyborczy "Solidarności". Plakat pojawił się na ulicach Warszawy o świcie 4 czerwca. Widniał na nim napis: "Solidarność. W samo południe. 4 czerwca 1989".