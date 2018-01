PiS nadal dominuje. SLD i Partia Razem ponad progiem wyborczym [SONDAŻ]

Zgodnie z najnowszymi badaniami opinii publicznej PiS może liczyć na 42 proc. poparcia. Druga w zestawieniu Platforma Obywatelska zebrała 18 proc. głosów. Trzecie miejsce zajęła Nowoczesna z poparciem w wysokości 11 proc., a na czwartej lokacie uplasował się ruch Pawła Kukiza, który uzyskał 9 proc. głosów.

Powrót lewicy?

Do Sejmu dostałyby się jeszcze 3 ugrupowania. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał w sondażu 6 proc., co zagwarantowałoby partii Włodzimierza Czarzastego powrót do parlamentu. Próg przekroczyłoby również Polskie Stronnictwo Ludowe (5 proc.) oraz Partia Razem (5 proc.).

Pod progiem wyborczym znalazło się ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego, które wskazało 3 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadzony został przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" w dniach 3 - 5 stycznia 2018 roku na próbie 1099 dorosłych Polaków.