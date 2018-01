Stowarzyszenia sędziowskie apelują o bojkot wyborów do nowej KRS

Apel o bojkot wyborów do KRS podpisały zarządy stowarzyszeń: Iustitia, Themis, Pro Familia i Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce. Organizacje te uważają, że podpisana przez prezydenta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa zawiera w większości takie same, niekonstytucyjne rozwiązania prawne jak te, które Andrzej Duda zawetował w lipcu.

"Stowarzyszenia sędziowskie, przywołując treść sędziowskiego ślubowania, wzywają sędziów Rzeczypospolitej do powstrzymywania się od kandydowania do nowo tworzonej Krajowej Rady Sądownictwa i nielegitymizowania przepisów niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy" – czytamy w oświadczeniu, który na swojej stronie internetowej opublikowali sędziowie z Iustiti.

Nowela ustawy o KRS, którą prezydent podpisał w grudniu, wprowadza zmiany o charakterze ustrojowo-organizacyjnym i zmienia sposób wyboru członków Rady. Prawo wyłaniania kandydatów zostaje przyznane obywatelom. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata, obok grupy co najmniej 2 tys. obywateli będzie grupa co najmniej 25 sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku.

Zgodnie z ustawą, ostatecznego wyboru spośród zgłoszonych do KRS kandydatów dokonywać będzie Sejm kwalifikowaną większością 3/5 głosów, tak, aby członkowie organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów byli wyłaniani nie tylko przez większość parlamentarną, ale również przez pozostałe ugrupowania.

Sejm wybierze członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję, większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Pod głosowanie przedstawiona zostanie lista kandydatów przyjęta przez właściwą komisję sejmową. Jeżeli zawarcie porozumienia pomiędzy reprezentowanymi w Sejmie ugrupowaniami politycznymi okaże się niemożliwe – i nie nastąpi wybór kwalifikowaną większością 3/5 – ustawa zakłada możliwość wyboru członków KRS bezwzględną większością głosów.

