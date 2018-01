Atak na biuro poselskie Krystyny Pawłowicz. Posłanka pokazała zdjęcie

"Osoby wychowane w nienawiści do Polski przez »walczącą« o pokój i sprawiedliwość polską opozycję, najprawdopodobniej w czasie ostatniej, ogólnopolskiej, świątecznej »akcji« ataków na biura posłów PiS, zniszczyli również elewację i okna w filii mojego Biura Poselskiego w Sulejówku. Totalni, jak zwykle, nie wykazali się celnością..." – skomentowała całą sprawę Pawłowicz.

W środę Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej poinformował o zamalowaniu tablicy biura poselskiego PO i struktur tej partii we Włocławku. "Winie za to PiS i Waszą pełną nienawiści politykę" – napisał na Twitterze.

W sylwestrową noc w Nakle nad Notecią doszło do ataku na biuro poselskie polityków PiS – Łukasza Schreibera i europosła Kosmy Złotowskiego. Ktoś umieścił tam napisy "macie krew na rękach przez was zginał Piotr Szczęsny" oraz "konstytucja". Z kolei w Warszawie nieznani sprawcy zakleili drzwi do biura poselskiego Pawła Lisieckiego (PiS) i eurodeputowanego tej partii prof. Zdzisława Krasnodębskiego.

W grudniu w Sycowie na Dolnym Śląsku podpalono biuro poselskie Beaty Kempy, ówczesnej szefowej KPRM. Podejrzany Sebastian K. został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut o charakterze terrorystycznym. Grozi mu do 20 lat więzienia. Podczas zatrzymania mężczyzna miał krzyczeć, że nienawidzi PiS.