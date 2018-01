Ks. Rytel-Andrianik: Uroczystość Objawienia Pańskiego przynosi chrześcijańską radość, łączy Polaków

Kościół obchodzi dziś Święto Objawienia Pańskiego, nazywane potocznie Świętem Trzech Króli, którego tradycyjnym elementem jest właśnie Orszak Trzech Króli. Pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”, Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami 644 miejscowości w Polsce.

Chrześcijańska radość

Rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik przypomniał, że w Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościołach święci się kredę i kadzidło. – Kredą oznaczamy drzwi naszego domu, pisząc datę 2018 i litery będące skrótem. Możemy pisać K+M+B, co oznacza imiona Kacper, Melchior i Baltazar lub piszemy C+M+B, to skrót od „Christus Mansionem Benedicat – czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi” – tłumaczy duchowny.

Jak podkreślił rzecznik Episkopatu, znak na drzwiach domu to nie tylko wyraz naszej tradycji, ale także informacja, że w tym miejscu mieszkają chrześcijanie. Poświęconym kadziłem okadzamy natomiast nasze domy, odmawiając modlitwę i prosimy Boga o błogosławieństwo w rozpoczętym roku.

– Jezus przede wszystkim ma moc zabawienia każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. On chce się objawiać ludziom na całym świecie także i dziś, poprzez natchnione słowa zapisane w Piśmie Świętym i sakramenty. Dlatego Kościół głosi Ewangelię wszystkim, by nieść nadzieję, radość i pocieszenie. Stąd Uroczystość Objawienia Pańskiego to także zwrócenie uwagi na ważną rolę misji i misjonarzy. To tak wielka uroczystość, że uczestniczymy we Mszy Świętej, tak jak w niedzielę. Cieszymy się też, że w Polsce – podobnie jak w innych krajach europejskich – jest to dzień wolny od pracy, czyli dzień, w którym budujemy relacje z Bogiem, z rodziną i przyjaciółmi – tłumaczy ksiądz.

Rzecznik Episkopatu zachęcił także do dzielenia się relacją z przejścia Orszaku Trzech Króli w mediach społecznościowych – publikowania zdjęć i nagrań wideo z hasztagiem #Orszak”.