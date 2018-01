Polska czy Komisja Europejska? Kto ma rację w sprawie reformy sądownictwa [SONDAŻ]

Jak pokazuje sondaż IBRiS dla Radia ZET, rząd Prawa i Sprawiedliwości przekonał Polaków w sprawie sporu z Unią Europejską o możliwość przeprowadzenia reformy sądownictwa.

Badane przeprowadzono w dniach 4-5 stycznia 2018 roku na próbie 1100 osób, a Polacy pytani byli "Kto Pana/Pani zdaniem ma rację w sporze Komisji Europejskiej z Polską ws. reformy sadów?".

Aż 34. proc badany odpowiedziało, że rację ma Polska, 32 proc. odpowiedziało, że Komisja Europejska, a aż 25 proc. badany przyznało, że obie strony mają swoje racje. Tylko 1,7 proc. badanych stwierdziło, że "żadna ze stron" nie ma racji, a 7,3 proc. badanych stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Jak komentował w Radiu ZET członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, należy konsekwentnie mówić Polakom, co się zarzuca naszemu rządowi i tłumaczyć, że Polska ma w UE takie same prawa jak inne państwa europejskiej. Kaleta tłumaczył, że jeśli na przykład w Niemczech proces wybierania sędziów jest oparty na decyzji ministra odpowiedniego resortu to takie samo rozwiązanie może funkcjonować w Polsce. – Zasady praworządności dotyczą wszystkich, nie tylko Polski która została wskazana jako wróg publiczny numer jeden w UE – mówił Kaleta w poranku Radia ZET.

