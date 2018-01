Papież Franciszek bardziej popularny niż Ronaldo

Badanie z końca grudnia ubiegłego roku, wykonane wśród Irlandczyków przez agencję ratingową Worldwide Independent Network, pokazuje, że papież pobija w tym kraju rekordy popularności. Badanie pokazało, że aż 70 proc. badanych ma pozytywne nastawienie do Franciszka, a jedynie 21 proc. ocenia go negatywnie. Ma to szczególne znaczenie w kontekście planowanej na lato tego roku wizyty Ojca Świętego w Irlandii.

Według badania kanał telewizyjny La Sexta, w Hiszpanii natomiast papież swoją popularnością (21 proc. głosów) pobił m.in.tenisista Rafael Nadal (8,1 proc. głosów) czy słynnego piłkarza Realu Madryt Cristiano Ronaldo (5,4 proc. głosów). Na liście najpopularniejszych postaci międzynarodowych źle wypadli natomiast m.in. prezydent USA Donald Trump czy koreański dyktator Kim Jong-Un.