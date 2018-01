Wpadka byłej posłanki PO. #LigiaZalogowana podbija sieć

Przypomnijmy, że Ligia Krajewska jest podejrzana o przywłaszczenie blisko 320 tys. zł na szkodę Fundacji Szkoły Społecznej w Wesołej, w Warszawie. Ligia Krajewska twierdzi, że jest niewinna i podkreśla, że jej zdaniem sprawa ma charakter polityczny. – Nie czuję się winna, nic złego nie zrobiłam. Osoby które mnie skarżą, były wówczas w zarządzie fundacji – komentowała swoją sytuację. Była posłanka poinformował też, że "zrezygnuje z członkostwa w PO do czasu oczyszczenia z zarzutów".

To właśnie nawiązaniem do tej sprawy był komentarz, który został opublikowany z konta Krajewskiej. Internauci szybko wysnuli wniosek, że b. posłanka po prostu zapomniała się przelogować. I choć później Krajewska zapewniała, że cytowała jedynie treść otrzymanego SMS-a, użytkownicy Twittera nie dali się przekonać i w myśl zasady "jeśli nikt cię nie chwali, chwal się sam", zaczęli pisać do siebie pochwalne komentarze. Do zabawy przyłączyli się także dziennikarze.