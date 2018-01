Lubnauer ostrzega: Będę bardzo uważnie patrzeć, czy "Plan Petru" jest zgodny z wartościami Nowoczesnej

Przewodnicząca przyznała, że nie została poinformowana przez Petru o pomysłach powołania jego nowej inicjatywy.

– Konferencja prasowa była nową informacją dla wielu z nas. Przed konferencją była jakaś informacja o charakterze notki prasowej – stwierdziła.

Przewodnicząca zaznaczyła, że traktuje „Plan Petru”, jako jedną z wielu inicjatyw powstających wokół Nowoczesnej. Przyznała jednocześnie, że nie posiada wpływu na nazwę nowego stowarzyszenia.

Na pytania dziennikarzy dotyczące wewnętrznych sporów w partii Lubnauer odpowiedziała, że będzie uważnie obserwować, czy poczynania Petru są zgodne z wartościami Nowoczesnej.

– Ryszard Petru jest członkiem zarządu Nowoczesnej i co więcej deklarował że chce się zająć gospodarką. Rozumiem że to jego inicjatywa mająca na to na celu żeby stworzyć plan Petru. Będę bardzo uważnie patrzeć czy jest on zgodny z wartościami Nowoczesnej –

Przewodnicząca partii podkreśliła, że najważniejsze jest obecnie zbudowane szerokiej koalicji.

– Jeżeli PO przejmie nasz program gospodarczy, to łatwiej będzie nam się porozumieć w sprawie koalicji. Jeżeli Petru przekona w kwestach gospodarczych PO to będę bardzo zadowolona – mówiła.

