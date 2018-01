Zarzuty dla trzech mężczyzn, którzy we Wrocławiu zaatakowali obywatela Indii

W sobotę wieczorem we Wrocławiu trzech pijanych mężczyzn zaatakowało na przystanku tramwajowym ciemnoskórego mężczyznę. Grozili, że zrzucą go do tunelu pod skrzyżowaniem. Agresorzy usłyszeli zarzuty.