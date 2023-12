Wałęsa ma COVID-19, ale liczy, że pojedzie do Sejmu i zobaczy "klęskę Morawieckiego"

W wyniku zakażenia COVID-19 Lech Wałęsa trafił do szpitala. Zamieścił krótki wpis w mediach społecznościowych. "Trafił mnie COVID..." – napisał na Facebooku. Do swojego wpisu dołączył zdjęcie ze szpitala. Na fotografii widać Wałęsę na łóżku szpitalnym z maską do oddychania na twarzy. Pod wpisem polityka pojawiły się komentarze internautów życzących mu szybkiego powrotu do zdrowia.

"Lech Wałęsa ma stwierdzony COVID. Jest pod dobrą opieką lekarską. Przebywa w szpitalu w Gdańsku. Nie czuje się najlepiej – jak to 80-latek z Covidem" – przekazał portalowi o2.pl Marek Kaczmar, dyrektor biura Lecha Wałęsy.

Wałęsa: Chcę jechać do Warszawy

Jednak w sobotę, w rozmowie z portalem goniec.pl Lech Wałęsa przekazał, że zamierza "wyjść ze szpitala, jeśli tylko wynik testu na COVID będzie negatywny". – Jeśli tak, to w przyszłym tygodniu wracam do aktywności. Chcę pojechać do Warszawy, do Sejmu, by zobaczyć klęskę Morawieckiego i powołanie rządu Tuska – zapowiedział.

Przypomnijmy, że w przyszłym tygodniu ma się odbyć głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego.

Bogdan Wałęsa, syn przywódcy "Solidarności" dodał, że stan zdrowia jego ojca był poważny. – Kłopoty z oddychaniem, kaszel. Na szczęście obecnie jest lepiej. Rzeczywiście, zapewne będzie w Warszawie od poniedziałku – potwierdził.

Problemy zdrowotne Wałęsy

To już kolejny raz, gdy Wałęsa zakaził się koronawirusem. W styczniu 2021 roku były prezydent poinformował w mediach społecznościowych, że zakaził się COVID-10. Wałęsa opisał wówczas także dolegliwości, które towarzyszą chorobie.

"Nie mogę uwierzyć !!!! 1. 3 razy zaszczepiony 2. pobrane 3 wymazy. Jestem zainfekowany. A. ból głowy B. Nie mogę rozgrzać ciała. C. Odczuwam odrywanie ciała od kości. Nie mogę nic poradzić, nie czuję własnego ciała. CO robić" – napisał wówczas były prezydent na Facebooku.

Z racji swojego wieku Lech Wałęsa znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka. Były prezydent na początku marca 2020 roku przeszedł operację wymiany baterii w rozruszniku serca. Z kolei w połowie sierpnia 2021 roku Wałęsa trafił do szpitala w związku z powikłaniami po cukrzycy.

