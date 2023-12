Prof. Wojciech Roszkowski otrzymał nagrodę Patrioty Roku

Kapituła nagrody w składzie: prof. Andrzej Nowak (przewodniczący), prezes Leszek Sosnowski (inicjator nagrody oraz Dnia Patrioty), Adam Bujak oraz prof. Krzysztof Ożóg podjęła taką decyzję dziękując za ogromną pracę prof. Roszkowskiego na rzecz lepszego zrozumienia historii Polski, czym przyczynia się on do kształtowania narodowej świadomości historycznej. Tysiące osób zebranych w historycznej Sali „Sokoła” w Krakowie przez wiele minut owacjami na stojąco dziękowało Laureatowi za ten nieoceniony wkład w polskie życie publiczne.

Kim jest Laureat? Prof. Wojciech Roszkowski to polski historyk, ekonomista i autor wielu książek. Jego główne dziedziny zainteresowań to historia Polski, zwłaszcza XX w., oraz zagadnienia społeczno-polityczne. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, które przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii Polski. Jako wykładowca akademicki wniósł znaczący wkład w edukację, kształcąc kolejne pokolenia studentów. Prof. Roszkowski jest również aktywnym publicystą, angażującym się w debatę publiczną na temat kwestii politycznych, społecznych i kulturowych. Jego zasługi obejmują promowanie wiedzy historycznej, uczestnictwo w życiu naukowym oraz działalność edukacyjną i publicystyczną. Ponadto jest cenionym autorem podręczników do historii, półtora roku temu ukazała się jego głośna książka „Historia i Teraźniejszość”.

Laudację na cześć prof. Wojciecha Roszkowskiego wygłosił znany teolog, ks. prof. Janusz Królikowski, który wspomniał, jak Laureat już w czasach komunistycznych w swoich książkach i podręcznikach pisał prawdę o historii Polski, za co spotykały go różne reperkusje. –Pod koniec lat 80. zaniosłem podręczniki prof. Roszkowskiego do punktu ksero, albowiem chciałem je wykorzystać podczas zajęć z młodzieżą. Tam pan od ksera usługę co prawda wykonał, ale prosił, aby więcej do niego nie przychodzić, bo nie chce iść do więzienia. Proszę Państwa, to było ponad 30 lat temu, ale jak niewiele się zmieniło. Dziś wydawca książek i podręczników prof. Roszkowskiego odbiera liczne pozwy sądowe, podobnie zresztą jak sam Profesor Roszkowski. Jeszcze chwila, a także czytelników tych książek będą wsadzać do więzień. Byłoby przywilejem usiąść na ławie oskarżonych w takim towarzystwie – powiedział gorzko ks. prof. Królikowski.

– Prof. Roszkowski w swoich książkach, a zwłaszcza w podręczniku, znakomicie pokazuje, że dzisiaj toczy się walka między wolnością a zniewoleniem i że wbrew wszystkiemu człowiek tę batalię o wolność może wygrać. I to jest piękne w jego książkach, tym bardziej, że unaocznia, iż liberalna propozycja wolności jest nową formą totalitaryzmu. To musi niektórych boleć – dodał w laudacji na cześć prof. Roszkowskiego ks. prof. Janusz Królikowski.

Nagrodę Laureatowi wręczyli przewodniczący Kapituły, prof. Andrzej Nowak oraz wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk, Jolanta Sosnowska, czemu znów towarzyszyły długie brawa na stojąco całej publiczności.

– Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować Kapitule i Państwu za tę nagrodę. Bardzo to doceniam, tym bardziej, że pisarze czy historycy bardzo rzadko otrzymują takie brawa od tak licznie zgromadzonej publiczności. Jestem wzruszony – powiedział prof. Wojciech Roszkowski. – Chciałbym się chwilę nad tym zastanowić, czym jest patriotyzm dzisiaj. Owszem, to utożsamianie się z polskością, niektórzy mówią nawet, że patriotyzm to płacenie podatków czy sprzątanie ulic, ale jest w tym jeszcze coś więcej. Korzystając z tej okazji pragnę zachęcić nas wszystkich do budowy kapitału narodowego, bo zdrowy rozwój kraju możliwy jest tylko wtedy, gdy jest on bezpieczny i suwerenny. Widać było przecież w naszej historii, jak kaleko nasz kraj się rozwijał podczas zaborów. Jeżeli nami będą rządzić obcy to będą działać w swoim interesie. Natomiast przekonanie o suwerenności i samorządności jest moim zdaniem dzisiaj bardzo ważnym przejawem patriotyzmu – spuentował prof. Wojciech Roszkowski.

Dzień Patrioty jest wydarzeniem, które już na stałe wpisało się w pejzaż polskiej kultury, a w tym roku doczekało się już swojej dziewiątej edycji. Jest to spotkanie z najważniejszymi twórcami polskiego życia kulturalnego, literackiego, społecznego i religijnego, a jego punktem kulminacyjnym jest wręczenie nagrody „Patriota Roku”. W tej edycji udział wzięli m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, red. Czesław Ryszka, prof. Przemysław Czarnek i ks. prof. Janusz Królikowski. Spotkanie prowadziła red. Anna Popek.