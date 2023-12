Krzywonos protestuje podczas exposé Morawieckiego. "Obrócona plecami. Ostentacyjnie"

W poniedziałek Sejm rozpoczął obrady od exposé premiera Mateusza Morawieckiego. – Polska to wielka siła duchowa i to nie my ją wybieramy, tylko ona wybiera nas – powiedział szef rządu, dodając, że staje przed izbą z dumą i poczuciem odpowiedzialności. Polityk zaznaczył, że podjął próbę stworzenia rządu, bo to Prawo i Sprawiedliwość zajęło pierwsze miejsce w wyborach parlamentarnych 15 października.

– Walka o Polskę to pewnego rodzaju sztafeta. Od nas na tej sali zależy, jaką Polskę przekażemy w opiekę naszym dzieciom i naszym wnukom, bo Polska to wielka rzecz, największa – mówił premier.

Krzywonos plecami do premiera

Już na początku wystąpienia Mateusza Morawieckiego poseł klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Henryka Krzywonos wstała i odwróciła się tyłem do szefa rządu. "Posłanka KO Henryka Krzywonos wstała i tak stoi obrócona plecami do premiera Mateusza Morawieckiego, gdy ten wygłasza expose. Obrócona plecami. Ostentacyjnie" – zauważył na portalu społecznościowym X Jacek Gądek.

twitter

"Posłanka KO Henryka Krzywonos trwa. Obrócona plecami do premiera Mateusza Morawieckiego w czasie jego expose. W sumie też do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, choć to akurat na pewno nie jest jej intencją" – dodał dziennikarz portalu Gazeta.pl.

twitter

Taką formę sprzeciwu polityk Koalicji Obywatelskiej wybrała także podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji. Wówczas oświadczyła w rozmowie z mediami, że planuje postępować tak za każdym razem, kiedy Mateusz Morawiecki pojawi się na mównicy sejmowej.

Zachowanie poseł KO skomentowała była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło. "Panie marszałku @szymon_holownia, zachowanie takie jak poseł Krzywonos jest niegodne nie tylko Sejmu, ale każdego miejsca pracy. Czy zapanuje Pan nad jej zachowaniem? Czy udaje Pan, że nie widzi?" – napisała polityk Prawa i Sprawiedliwości.

twitterCzytaj też:

Suski wszedł na mównicę przed Morawieckim. "Zgłaszam wniosek formalny"Czytaj też:

Morawiecki: Polska potrzebuje jedności wszystkich sił politycznych