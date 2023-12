Kobosko: Mieszanina farsy i tragedii. Żegnam nieustanne, przewrotne kłamstwo

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose. Po przemówieniu głos w sprawie zabrali przedstawiciele klubów i koła.

Kobosko żegna

W imieniu Polski 2050 wystąpił poseł Michał Kobosko. – Leszek Miller dawno temu powiedział, że mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, lecz po tym jak kończy – rozpoczął, wywołując okrzyki z ław PiS, na co zareagował marszałek Hołownia.

– I choć bardzo wiele się w Polsce zmieniło, ta prawda pozostaję wciąż aktualna. Panu panie premierze udało się dopisać w tej sprawie, nowy wielki rozdział. Bo żegnanie się z Polską potrafił rozciągnąć pan na dwa miesiące i ostatnie dwa tygodnie. Wikłając w to żegnanie się zarówno swoich współpracowników, jak i całą demokratyczną Polskę. Musieliśmy więc, my wszyscy Polacy obserwować, jak domyka pan różne Geschäfty i Geschäfciki. Buduje pan różne arki dla znajomych, próbuje blokować różne instytucje. Przez te dwa tygodnie nie zrobił pan panie premierze nic dla Polski, za to wiele dla siebie – powiedział Kobosko w Sejmie.

Zdaniem posła, Morawiecki "na zawsze związał swoje nazwisko z mieszaniną farsy i tragedii". – Dziś jednak pana czas w polskiej polityce nieodwołalnie i ostatecznie się kończy. (…) Chcę pożegnać nie pana, ale wszystkie te rzeczy, idee i zachowania, które wniósł pan do polskiej polityki. Żegnam więc nieustanne przewrotne kłamstwo, które na stałe zastąpiło w pana życiu publicznym prawdę. Żegnam nieustającą gotowość do przedkładanie interesów partii, nad interes państwa. Żegnam nieustające sięganie po najstraszniejszą z metod rządzenia, polegającą na wywoływaniu strachu u jednych poprzez straszenie innymi. Żegnam pogardę mniejszości oraz bezwzględność w ich niszczeniu – dodał.

Kobosko ocenił, że obóz polityczny Morawieckiego chciał zniszczyć w Polsce demokrację. – Dziś zdejmujemy z półki księgę, pogardzaną przez waszą władzę. Od dziś Konstytucja znów staje się fundamentem władzy. Jako pokolenie 15 października obiecujemy, że będziemy strzec Polski sprawiedliwej. Zagłosujemy przeciwko rządowi Mateusza Morawieckiego – przekazał.

Expose premiera

W expose Morawiecki poruszył wiele obszarów tematycznych zarówno z zakresu polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. W pierwszej części wystąpienia mówił o fundamentalnych wartościach, jakie przyświecają reprezentowanemu przez niego programowi, a następnie rozwinął jego poszczególne elementy. W przemówieniu wskazał siedem jego zdaniem najważniejszych wyzwań przed którymi stoi Polska.

W podsumowaniu swojego wystąpienia Morawiecki zaapelował o zgodę narodową. – Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Wzywam do tego nas wszystkich, także siebie, jak i was. Posłanki i posłowie, skończmy z tą wojną. Wybierzmy dialog, szukajmy tego, co nas łączy. Tylko odrzucając tak skrajny konflikt, możemy przetrzeć nowe ścieżki rozwoju – powiedział.

