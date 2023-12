Rząd Morawieckiego. Sejm zdecydował ws. wotum zaufania

Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W poniedziałek nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego głosowało 456 posłów. Za było 190, przeciw – 266, nikt się nie wstrzymał. Większość bezwzględna wynosiła 229.

"Polska to wielka siła duchowa. I to nie my ją wybieramy. To ona wybiera nas. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mój rząd. Dziękuję za zaszczyt bycia premierem Polski" – napisał Morawiecki po głosowaniu na platformie X (dawniej Twitter).

Rząd Morawieckiego bez wotum zaufania. Jak głosowali posłowie?

Za udzieleniem wotum zaufania rządowi Morawieckiego głosowało 187 obecnych na sali parlamentarzystów PiS i trzech przedstawicieli Kukiz'15. Przeciw byli wszyscy posłowie nowej sejmowej większości – Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, w tym PSL i Polski 2050, Nowej Lewicy – a także cała Konfederacja.

Po głosowaniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił przerwę do godz. 17:15. Następnie ruszy tzw. drugi konstytucyjny krok, zgodnie z którym to Sejm zgłasza kandydata na premiera. Będzie nim przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Także i w tym trybie Sejm wyraża poparcie dla rządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

PiS wygrał wybory, ale władzę przejmuje koalicja Tuska

Po wyborach 15 października Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie 190 posłów, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) oraz Nowa Lewica łącznie – 248. Do większości potrzeba 231 głosów.



Prezydent Andrzej Duda, powołując Morawieckiego na premiera, argumentował, że w pierwszym kroku misję tworzenia rządu powinien otrzymać – zgodnie z obyczajem parlamentarnym – przedstawiciel zwycięskiego ugrupowania.

– Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i które mają swojego kandydata na premiera – ogłosił prezydent po konsultacjach przeprowadzonych ze wszystkimi klubami w październiku.



W ostatnich wyborach parlamentarnych PiS uzyskał 35,38 proc. głosów, KO – 30,7 proc., Trzecia Droga – 14,4 proc., Nowa Lewica – 8,61 proc., a Konfederacja – 7,1 proc. Frekwencja wyniosła 74,38 proc. i była najwyższa od 1989 r.

