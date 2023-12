Uroczyste zapalenie świec hanukowych z udziałem pary prezydenckiej

– To wydarzenie jest uświęcone wieloletnią tradycją Pałacu Prezydenckiego zapoczątkowaną przez prof. Lecha Kaczyńskiego 18.12.2006 r. Dziękujemy, że możemy Was gościć i współuczestniczyć w zapaleniu chanukowych świec – powiedział do zgromadzonych gości prezydent Andrzej Duda.

– To wydarzenie jest istotne w życiu codziennym i wierze ważnej części naszej społeczności Rzeczypospolitej. Także i współczesnej. Mamy wielką tradycję współistnienia narodów polskiego i żydowskiego, a obok nas wielu innych, których potomkowie są do dziś wśród nas – zaznaczył przywódca.

Prezydent: Mam nadzieję, że skończy się ten straszny chaos

Andrzej Duda nawiązał także do wojny między Izraelem a Hamasem. – Dziś w Izraelu są rodziny, które czekają na powrót swoich najbliższych, tak jak i my czekamy na to, by ci którzy cały czas pozostają w rękach Hamasu, mogli bezpiecznie wrócić do domu. Mamy nadzieję, że także i dzięki naszemu wsparciu również i nasz obywatel Alex Dancyg będzie mógł wrócić spokojnie do swoich najbliższych. Cały czas czynimy starania w tym kierunku. Dwóch moich współpracowników – szef BBN Jacek Siewiera i mój specjalny wysłannik minister Rafał Kos są na Bliskim Wschodzie i prowadzą na ten temat rozmowy – zadeklarował prezydent.

Polityk wyraził nadzieję, że " ten straszny czas się zakończy i pojawi się pokojowe rozwiązanie, które pozwoli współistnieć narodom na Bliskim Wchodzie".

– Chanuka upamiętnia odbicie Świątyni Jerozolimskiej przez Machabeuszy i jej oczyszczenie. Podobnie zapalanie kolejnych świec na chanukowym świeczniku symbolizuje wzrost naszej świętości. To nie tylko pojedynczy cud historyczny, ale cud, który rozciąga się ponad historią – mówi cytowana przez Centrum Heschela KUL dr Faydra Shapiro.

