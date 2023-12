Do Sejmu wpłynął wniosek posłów dotyczący Tuska

W poniedziałek Sejm nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Za głosowało 190 posłów, przeciw było 266, nikt się nie wstrzymał. Większość bezwzględna wynosiła 229.

– Sejm nie udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. W związku z tym Sejm przystąpi teraz do wyboru prezesa Rady Ministrów. Grupa posłów zgłosiła kandydaturę Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów – poinformował Szymon Hołownia, marszałek Sejmu.

Budka: Wybór Tuska na premiera to najlepsze, co nas może spotkać

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka powiedział, że wniosek w sprawie powołania Tuska na premiera podpisało 248 posłów. – Ten wniosek składany jest nie tylko w imieniu posłów i posłanek, to wniosek w imieniu ponad 11 mln Polek i Polaków, którzy 15 października wybrali prawdziwie dobrą zmianę – stwierdził.

Dalej mówił, że "Tusk to premier, który najdłużej sprawował wcześniej ten urząd w III RP i był jedynym Polakiem, który sprawował jeden z najważniejszych urzędów w Unii Europejskiej".



Budka, zwracają się do ustępującej ekipy rządzącej, powiedział: – Po prostu uszanujcie wynik wyborów, nie przeszkadzajcie, zrozumcie, że Polacy zasługują na prawdziwego premiera.

Według niego "Polska potrzebuje prawdziwego premiera, który bierze odpowiedzialność za to, co robi, który jest szanowany w swoim zapleczu politycznym". – Dlatego jestem przekonany, że wybór Donalda Tuska to najlepsze, co nas może spotkać – dodał.

– Ernest Hemingway powiedział, że "człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać". Na szczęście nie udało wam się Donald Tuska ani zniszczyć, ani pokonać – zakończył Budka.

PiS wygrał wybory, ale musi oddać władzę

Tusk jest kandydatem na premiera koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy, która po wyborach 15 października ma w Sejmie większość. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,38 proc. głosów i 194 mandaty, ale to zbyt mało, żeby utrzymać władzę (do większości potrzeba 231 posłów).

Głosowanie w sprawie wyboru Tuska na premiera ma odbyć się jeszcze dziś wieczorem, expose planowane jest na wtorek rano, a zaprzysiężenie nowego rządu przez prezydenta – na środę.

