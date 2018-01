Premier Morawiecki: Nie jesteśmy tu dla zaszczytów i prestiżu, ale jesteśmy po to, żeby służyć

Premier Morawiecki rozpoczynając swoje wystąpienie porównał Polskę do pięknego żaglowca płynącego po nieznanych morzach i oceanach. Jak podkreślał, to gdzie ten żaglowiec dopłynie, zależy od załogi, rządzących, którzy pełnią zaszczytną służbę całemu narodowi. – W tym szczególnym czasie, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości, to dla nas ogromne zobowiązane, żebyśmy byli rządem wielkiej modernizacji dla ludzi i dla siły państwa polskiego – mówił szef rządu. Jak dodawał, polska demokracja musi być demokracją z sercem, która służy ludziom. – Jest dla nas sprawą najważniejszą, żebyśmy budowali Polskę silną i bezpieczną. Bezpieczną wewnętrznie, na zewnętrznych granicach, i bezpieczną finansowo – dodawał.

– Chciałbym, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem wszystkich Polaków, bo tylko z wszystkimi Rodakami uda się nam ta głęboka zmiana, by Polska była wielka i jak najsilniejsza – mówił Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że dziś uwaga opinii publicznej jest zapewne skoncentrowana wokół nazwisk nowych ministrów. – Ale jak mawiają kibice – nazwiska nie grają. Żeby wygrać mecz i osiągnąć sukces, potrzebne jest działanie całego zespołu, całej - jak to pięknie mówiła pani premier Szydło - biało-czerwonej drużyny – wskazywał. – Nie jesteśmy tu dla zaszczytów i prestiżu, ale jesteśmy po to, żeby służyć 24 godziny na dobę – dodawał.

W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki podziękował za pracę wszystkim odwołanym ministrom. – Na koniec powiem krótko i filozoficznie: do roboty– zakończył.