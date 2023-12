Sejm zdecydował. Donald Tusk premierem

Za powołaniem szefa PO Donalda Tuska na stanowisko premiera opowiedziało się 248, przeciw było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wcześniej posłowie nie udzielili wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego.

Tusk: Dziękuję Polsko, to jest naprawdę wspaniały dzień

Tuż po głosowaniu Tusk wyszedł na mównicę. – Jutro będziemy mieli okazję debatować nad expose, będą pytania, wielogodzinna debata. Chcę podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję Polsko, to jest naprawdę wspaniały dzień. Nie dla mnie, ale dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli, że jeszcze będzie lepiej, przegonimy mrok – mówił nowy premier.

– To wyście zrobili. Wy na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków. Będę dłużnikiem tych wszystkich, którzy zaufali nowej, wspaniałej, polskiej nadziei. Dzień 15 października to był dzień polskiej nadziei. Tym, którzy wierzą w nas i Polskę albo dają chociaż kredyt zaufania, bardzo dziękuję – wskazywał Tusk.

Szef PO zwrócił się też do obecnego w Sejmie Lecha Wałęsy. – 34 lata temu, to był rok 1979, byłem bardzo młodym człowiekiem i razem przygotowywaliśmy nielegalną manifestację pod stocznią. W jednym z gdańskich akademików, bezpieka usiłowała to spotkanie zablokować. To był jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Byłem studentem, dopiero zaczynałem rozumieć, co to znaczy polityka. Ale chcę wam powiedzieć, że zobaczyłem, co znaczy polityka w Gdańsku w latach '70, (...) zrozumiałem, że polityka może być pięknym powołaniem – wskazywał. – Za to chciałem bardzo panie Lechu podziękować, wielki dar – dodał.

Tusk podziękował także najbliższej rodzinie. – Inaczej nie mogłem, musiałem wrócić – wskazał.

– Chciałem podziękować posłankom, posłom PiS-u, bo nikt tyle pracy nie włożył, by Polacy każdego dnia waszych mediów widzieli, co zgotowaliście. To tak naprawdę wam się udało obudzić miliony ludzi – ocenił nowy szef rządu.

– Chciałem to zwycięstwo dedykować obu moim dziadkom. Byli kolejarzami w Wolnym Gdańsku (...). Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Kiedy 90 proc. ludzi uciekło z dawnego Wolnego Miasta Gdańska, to wśród tych, którzy pozostali byli moi dziadkowie – mówił, krytykując "politykę pogardy PiS".

We wtorek o godz. 10 Donald Tusk wygłosi expose.

