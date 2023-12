Rząd Tuska. Pałac Prezydencki podał datę i godzinę zaprzysiężenia

W poniedziałek wieczorem Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera. We wtorek nowy prezes Rady Ministrów ma wygłosić expose oraz przedstawić swoich ministrów. Tego samego dnia w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu.

Jak przekazała Grażyna Ignaczak–Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Duda podjął decyzję, że po uzyskaniu wotum zaufania, rząd Donalda Tuska zostanie zaprzysiężony w środę o godzinie 9.00.

"Szefowa KPRP: po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska odbędzie się w środę o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim" – podała Polska Agencja Prasowa na swoim koncie w serwisie X.

Rząd Morawieckiego upadł

Wcześniej w poniedziałek rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał od posłów wotum zaufania. W głosowaniu wzięło 456 posłów. Za było 190, przeciw – 266, nikt się nie wstrzymał. Większość bezwzględna wynosiła 229. Tym samym Zjednoczona Prawica straciła władzę w Polsce po 8 latach sprawowania rządów.

"Polska to wielka siła duchowa. I to nie my ją wybieramy. To ona wybiera nas. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mój rząd. Dziękuję za zaszczyt bycia premierem Polski" – napisał w mediach społecznościowych Morawiecki tuż po głosowaniu.

Współpraca z rządem

Jak podają media, prezydent Duda nie zamierza stawać się opozycją wobec nowego rządu i będzie starał się nawiązać współpracę z gabinetem Donalda Tuska.

Według Onetu, do blokowania poczynań rządu miał skłonić prezydenta raport komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. "Komisja rekomenduje niepowierzanie im zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa" – stwierdzono w dokumencie. Chodzi o Donalda Tuska, Bogdana Klicha, Tomasza Siemoniaka, Jacka Cichockiego i Bartłomieja Sienkiewicza.

