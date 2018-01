Kosiniak-Kamysz: Odejście Macierewicza to porzucenie twardego elektoratu, przygotowanie do kampanii wyborczej

Odejście ministra Macierewicza to porzucenie twardego elektoratu, przygotowanie do kampanii wyborczej. Nie mam co do tego żądnych złudzeń – ocenił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.