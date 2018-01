Lisicki: Zmiany w rządzie to zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy

Ci, którzy sądzili, że Andrzej Duda wrócił do roli "Adriana", bardzo się pomylili – podkreśla Paweł Lisicki. Co oznaczają ogłoszone dzisiaj zmiany w rządzie? Posłuchaj komentarza redaktora naczelnego "Do Rzeczy".