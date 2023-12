"Małżeństwa jednopłciowe". ETPC wydał wyrok przeciwko Polsce

Wyrok sądu z siedzibą w Strasburgu jest następstwem skargi złożonej przez 10 obywateli Polski żyjących w związkach z osobami tej samej płci. Polskie władze odrzuciły ich wniosek o uznanie zawartych przez nich "małżeństw".

Autorzy pozwu argumentowali, że brak oficjalnego uznania ich związków skutkował dla nich niekorzystnymi rozwiązaniami w zakresie podatków, praw socjalnych i prawa rodzinnego.

Wyrok ETPC

"Trybunał uznał, że państwo polskie nie wywiązało się z obowiązku zapewnienia skarżącym uznania i ochrony ich związków jednopłciowych. Uchybienie to spowodowało niezdolność skarżących do uregulowania podstawowych aspektów ich życia i stanowiło naruszenie ich prawa do poszanowania życia seksualnego" – napisano w uzasadnieniu wyroku.

W swoim wyroku ETPC poparł ich argumenty, stwierdzając, że państwa są zobowiązane do opracowania i wdrożenia ram prawnych umożliwiających parom osób tej samej płci odpowiedni status i ochronę ich związku. Strona polska wskazywała, że na gruncie krajowych przepisów tylko mężczyzna i kobieta mogą legalnie zawrzeć związek małżeński.

Trybunał stwierdził, że uznanie związków jednopłciowych nie musi przybrać formy tradycyjnego małżeństwa, przy czym polski rząd miałby swobodę określenia dokładnego charakteru przepisów prawnych regulujących tę kwestię, o ile będą one "odpowiednie".

ETPC stwierdził ponadto, że nie ma podstaw do uznania, że przyznanie prawnego statusu i ochrony parom osób tej samej płci pozostającym w stabilnym i zaangażowanym związku może samo w sobie zaszkodzić rodzinom utworzonym w tradycyjny sposób.

W tym roku ETPC uznał już Rosję, Rumunię, Bułgarię i Ukrainę za winne podobnych uchybień. Trybunał orzeka w sprawie naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ratyfikowanej przez 46 krajów.

