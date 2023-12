Braun zgasił menorę chanukową. Hołownia zawiadamia prokuraturę

Do sieci trafiło nagranie z całego zajścia. Na filmie widać, jak cały sejmowy korytarz jest zadymiony, a ochroniarze proszą zgromadzonych dziennikarzy o rozejście się.

twitter

Na filmie słychać poddenerwowane okrzyki zgromadzonych ludzi. – Panie pośle, co pan zrobił? – dopytywał jeden z dziennikarzy.

Widać, że Braun miał kłopoty z mówieniem, gdyż zdołał jedynie wykrztusić "Kładę kres...".

– Wstyd powinno być tym, którzy uczestniczą w aktach satanistycznego kultu – stwierdził po chwili podczas rozmowy z jedną z dziennikarek w Sejmie.

Braun wykluczony z obrad

Witold Zembaczyński z KO złożył wniosek o przerwanie obrad i wykluczenie Brauna. Następnie na mównicę w Sejmie wyszedł sam Braun. – Poseł Braun dokonując napaści na uroczystości religijne na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust, dokonał aktu hańbiącego. Wnoszę o przerwanie obrad. Wezwanie pana posła Brauna do Prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad. Nie ma miejsca na akty antysemickie – mówił.

– Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście świadomi przesłania tego aktu niewinnie nazywanego świętami Chanuka. Przypisano mi tutaj pobudki rasistowski, kiedy to ja przywracam stan normalności i równowagi, kładać kres aktom rasisotwskiego tryumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych świąt – mówił Braun.

Następnie prowadzenie obrad przejął marszałek Hołownia, który wykluczył Grzegorza Brauna z dalszych obrad. Poinformował ponadto, że zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. – Chcę wyrazić swoje najgłębsze ubolewanie z powodu tego, co się stało. To nie powinno mieć miejsca. To jest policzkiem dla polskiego Sejmu, że coś takiego miało miejsce – mówił Hołownia.

Czytaj też:

Gorąco w Sejmie. Braun zadał Tuskowi jedno pytanie