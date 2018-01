"Magazyn śledczy Anity Gargas": Kulisy śródziemnomorskiego wyjazdu wicestarosty z PO z gminnymi urzędnikami

Gdy współpraca między samorządowcami i przedsiębiorcami przekracza granice, i zaczyna się konflikt interesów... Podążając tropem patologicznych układów na styku władzy samorządowej i biznesu trafiliśmy na… egzotyczną wyspę. W najnowszym „Magazynie śledczym” o tajemniczej eskapadzie zachodniopomorskich samorządowców.

Co na śródziemnomorskiej wycieczce robili razem urzędnicy gminni i lokalni przedsiębiorcy? Czy wycieczka ma coś wspólnego z kwotą 16 milionów, na którą opiewały przetargi wygrane przez firmy biznesmenów? Do jakich trików uciekali się urzędnicy, aby faworyzować wybranych oferentów i jak zmieniały się umowy już po rozstrzygnięciu konkursów? Co jeszcze mają do ukrycia kobylniccy i słupscy samorządowcy? „Magazyn śledczy Anity Gargas” we wtorek o 21:35 w TVP1.

