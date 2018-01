Zagraniczne media o zmianach w rządzie: Chodzi o relacje z UE. „To nie Morawiecki jest najważniejszym politykiem w Polsce”

Associated Press podało, że premier Morawiecki usunął „kontrowersyjnych ministrów spraw zagranicznych, obrony i środowiska”. Ma to być wstęp do działań na rzecz uniknięcia nałożenia na Polskę sankcji. Agencja zaznaczyła, że brak dymisji dla ministra Ziobro oznacza, że premier Morawiecki popiera reformę sądownictwa.

Financial Times wskazuje jednak, że zmiany przeprowadzone przez premiera Morawieckiego nie doprowadzą do poprawy relacji z Brukselą, gdyż unijnym politykom zależy przede wszystkim na praworządności.

BBC: Zmianie ulegnie ton, ale nie istota polskiej polityki

Również BBC zwróciło uwagę, że to kwestia praworządności oraz głośnych reform wprowadzanych PiS doprowadziła do sporu z Brukselą, a usunięcie „radykalnych” ministrów ma doprowadzić do naprawy relacji. Brytyjscy dziennikarze stwierdzili, że „zmianie ulegnie ton relacji, ale nie jego istota”

– Pamiętajmy, że najważniejszym politykiem w Polsce jest nie premier Morawiecki, ale człowiek, który go wskazał – Jarosław Kaczyński. Morawiecki w przeciwieństwie do Beaty Szydło będzie tłumaczył potrzebę reform, ale nie będzie w stanie ich powstrzymać. Będzie mógł zmienić ton prowadzonych rozmów, ale od samych reform nie odejdzie – mówił dziennikarz BBC.

Podobnie Routers wskazał, że Polsce zależy na złagodzeniu stosunków z Brukselą, a rząd będzie dążył do wyciszenia sporu.

Także Politico uznało, że dymisje dotknęły najbardziej kontrowersyjnych polityków. „Taka zmiana dała polskiemu rządowi nową, przyjazną twarz” - piszą dziennikarze, wskazując jednocześnie, że zmiana może okazać się jedynie pozorna, a sedno polskiej polityki pozostanie takie samo.