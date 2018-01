Alternatywna rzeczywistość Kijowskiego

Wymienienie największych przegranych 2017 r. w polskiej polityce jest dziecinnie proste. To Mateusz Kijowski i Ryszard Petru. O ile ten drugi („zdradzony” przez liderki własnej partii) stara się jeszcze walczyć o utrzymanie na powierzchni, o tyle ten pierwszy („zdradzony” przez najbliższych współpracowników) wybrał podróż do alternatywnej rzeczywistości. Takiej, w której pogrążyły go nie lewe faktury, ale szlachetna naiwność i wiara w ludzi.