Chcą powrotu Macierewicza. Napisali petycję do PiS

"Antoni Macierewicz jest najlepszym Ministrem Obrony Narodowej, jakiego miała Polska, co było nie w smak wrogim naszej Ojczyźnie środowiskom. My, Polacy, domagamy się przywrócenia Pana Ministra" – czytamy we wstępie.

Autorzy petycji, którą można znaleźć na stronie internetowej Avaaz.org, przypominają opozycyjny życiorys byłego już szefa MON i podkreślają jego zasługi "na rzecz rozliczenia winnych katastrofy smoleńskiej oraz upamiętnienia ofiar 10 kwietnia".

"Przez ostatnie dwa lata Antoni Macierewicz osiągnął naprawdę wiele ‐ Wojsko Polskie przestało być atrapą i kompanią honorową, a stało się sprawnym oraz silnym czynnikiem państwowotwórczym; Polacy przestali odwracać wzrok na widok żołnierza, ponieważ wiedzą, że to człowiek, który ich obroni" – przekonują inicjatorzy.

Winne WSI?

Ich zdaniem "polityczne intrygi części obozu 'dobrej zmiany' oraz środowisk dawnych Wojskowych Służb Informacyjnych najpierw doprowadziły do kampanii zohydzającej postać Antoniego Macierewicza, a następnie do jego odwołania z piastowanego stanowiska Ministra Obrony Narodowej".

W petycji zaapelowano o "przerwanie antypolskiego chocholego tańca” i przywrócenie odwołanego ministra. "W naszym apelu nie chodzi o politykę; w naszym apelu chodzi o silną, patriotyczną oraz bezpieczną Polskę; chodzi o Ojczyznę wolną" – czytamy.

Autorzy piszą o sobie "my, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz wielu innych środowisk patriotycznych". Swój apel kierują pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Petycję podpisało do tej pory niewiele ponad 1000 osób.