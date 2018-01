Warzecha: Skoro to taki świetny rząd, to czemu są odwoływani kolejni ministrowie?

– Jeżeli jest odwoływany minister to rzeczywiście opinia publiczna powinna poznać przekonujące uzasadnienie – stwierdził Warzecha na antenie Polskiego Radia 24.

Publicysta „Do Rzeczy” ocenił, że rekonstrukcję należy zaliczyć na plus. Warzecha stwierdził, że Antoni Macierewicz jest ministrem „przereklamowanym” i posiada na swoim koncie sporo wpadek wskazując przede wszystkim na przetarg na system Wisła.

Warzecha nawiązał również do ostrych reakcji, jakie wywołała decyzja o odwołaniu Macierewicza. Zdaniem dziennikarza były minister powinien zaapelować o spokój i wystudzenie emocji.

– Jeżeli mam rację i Macierewicz grał na siebie, to z punktu widzenia celów i spójności tego obozu wobec tej reakcji, nawet histerycznej to ja bym oczekiwał od niego, by wezwał do pewnego opamiętania w imię jedności obozu władzy – mówił.