Episkopat apeluje do posłów: Zatrzymajcie aborcję!

Sejm zajmie się dzisiaj 2 projektami zamian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Oba projekty są względem siebie przeciwstawne: pierwszy (którym Sejm zajmie się o 16.46) zgłoszony przez inicjatywę „Ratujmy kobiety”, drugi (posłowie pochylą się nad nim o godz. 19.00) projekt przygotował komitet „Zatrzymaj aborcję”. Drugi projekt zakłada wykreślenie dopuszczalności usuwania ciąży z przesłanek eugenicznych.

Pod projektem zakazującym aborcji eugenicznej podpisało się ponad 800 tys. ludzi.

Apel duchownych

"Serdecznie prosimy wiernych o modlitwę w intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych. Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów, aby uszanowali prawo do życia każdego człowieka i przyjęli obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Przypominamy, że prawo do życia nie jest kwestią tylko religijną czy światopoglądową, ale wynika z prawa naturalnego i powszechnie uznanej godności człowieka. Tak jak niejednokrotnie podkreślaliśmy, zamiast aborcji zawsze można oddać dziecko do adopcji.

Przypominamy również, iż ci, którzy respektują prawa człowieka – a wśród nich pierwszym jest prawo do życia – nie powinni popierać projektów prawnych skierowanych przeciwko życiu.

W tym ważnym czasie pamiętajmy o słowach naszego rodaka – św. Jana Pawła II: „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”".

Pod komunikatem widnieją podpisy Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego, Metropolity Krakowskiego zastępcy Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Marka Jędraszewskiego oraz Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp Artura G. Mizińskiego.

