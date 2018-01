„Otorbiło pana lewactwo!”. Młodzi ekolodzy piszą list do Kaczyńskiego i zbierają podpisy w obronie Jana Szyszki

Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z Ekologicznego Forum Młodzieży napisali list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym wyrażają swój sprzeciw wobec ostatnich zmian w polskiej polityce, a szczególnie wobec zdymisjonowania ministra Szyszko. „To wielki wstyd i hańba. Jesteśmy niemal pewni, że pana tak otorbiło lewactwo, że nie jest Pan w stanie odróżnić co jest normalnością, a co nienormalnością” – piszą młodzi ekolodzy. Sympatycy PiS-u zebrali już ponad 16 tys. podpisów w obronie byłego ministra środowiska.