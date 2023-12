Kosiniak-Kamysz wręczył nominacje wiceministrom obrony

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył nominacje Cezaremu Tomczykowi i Pawłowi Bejdzie na stanowiska sekretarzy stanu w MON. Zdjęcia z uroczystości z ministrem i nowymi sekretarzami stanu zostały opublikowane w mediach społecznościowych.

Paweł Bejda jest posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zajmował się wcześniej tematyką obronności, m.in w Komisji Obrony Narodowej. W latach 2012–2014 był z kolei wicewojewodą łódzkim.

Cezary Tomczyk to poseł Koalicji Obywatelskiej, który w ostatniej kadencji parlamentu także zasiadał w sejmowej komisji ds. obrony.

Kosiniak-Kamysz ministrem obrony

W środę Mariusz Błaszczak oficjalnie przekazał obowiązki szefa MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. – To dla mnie niezwykły moment, kiedy rozpoczynam swoją misję. Często powtarzaliśmy trzy główne argumenty świadczące o tym, co zrobić, by Polska była bezpieczna – podkreślił nowy szef MON. – Pierwszym jest wspólnota narodowa, do niej jesteśmy zobowiązani, musimy ją odbudować. Druga kwestia to jest siła w sojuszach. I jest wielka trzecia rzecz, to jest silna, dobrze wyposażona armia – dodał.

Zaznaczył, że jest dumny ze wszystkich, którzy służą Rzeczpospolitej i że mundur żołnierza Wojska Polskiego jest "święty". – Deklaruję jak najlepszą współpracę z prezydentem, bo to jest wspólna odpowiedzialność władzy wykonawczej – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Zwracając się do Błaszczaka zapewnił, że kiedy on będzie przekazywał obowiązki swojemu następcy, na mapie Polski pojawi się jeszcze więcej jednostek WP.

