PiS ma ponad 40 proc. poparcia, SLD wraca do Sejmu [SONDAŻ]

Prawo i Sprawiedliwość według najnowszych badań opinii publicznej pozostaje niekwestionowanym liderem. Druga w kolejności Platforma Obywatelska dostała 19 proc. poparcia. Jest to kolejny już wynik, w którym PO nie przekracza bariery 20 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Nowoczesna, którą wskazało 8 proc. ankietowanych.

Warto zwrócić uwagę na wynik SLD. Partia Włodzimierza Czarzastego uzyskała 7 proc. poparcia, co gwarantowałoby jej przekroczenie progu wyborczego. To kolejne badanie w ostatnim czasie, które daje SLD nadzieję na powrót do polityki parlamentarnej.

Próg wyborczy przekroczyłby również ruch Kukiza (6 proc.) oraz PSL (5 proc.).

Badanie przeprowadziło IBRIS na zlecenie „Rzeczpospolitej” pomiędzy 5 a 7 stycznia 2018 roku na próbie 1100 osób.